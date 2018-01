L'ANC mobilitza milers de persones tot i l'ajornament del ple d'investidura

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha mobilitzat milers de persones en la manifestació d'aquest dimarts, que havia de finalitzar amb el seguiment en directe del ple d'investidura, que finalment el president del Parlament, Roger Torrent, ha ajornat. La convocatòria no s'ha suspès, i ha sortit de la plaça de Sant Jaume a les tres de la tarda –mitja hora més tard del previst-, per arribar al passeig de Lluís Companys, on s'han fet diversos parlaments. El vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, ha assenyalat que, tot i entendre els "raonaments tècnics" adduïts per Torrent, s'ha d'escoltar la veu del poble que ja s'ha pronunciat el 21-D, l'1-O o el 27-S del 2015. "La nostra força és la gent, però també és la unitat. No permetrem enfrontaments fratricides", ha afegit Alcoberro davant una multitud que duia, en la seva majoria, una careta amb la cara de Puigdemont.