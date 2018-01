Centenars d'independentistes es concentren davant del Parlament tot i l'ajornament del ple d'investidura

Una munió de gent es manifesta aquesta tarda de dimarts davant les portes de Parlament de Catalunya tot i l'ajornament del ple d'investidura, previst inicialment per les 3 de la tarda. Bona part dels presents han pres part a la marxa convocada per l'ANC des de la plaça Sant Jaume fins al parc de la Ciutadella, i un cop aquesta ha acabat, han accedit al recinte. Des de les 6, els Mossos bloquegen les portes perquè no hi accedeixi més gent, però tampoc han fet cap intent per desallotjar-lo.



Pot ser una mobilització llarga. Alguns Comitès de Defensa per la República plantegen a través de les xarxes socials la possibilitat d'acampar davant el Parlament, on el gruix de manifestants han entrat entorn 1/4 de 5 de la tarda, quan els Mossos han obert les portes del recinte. Molts hi han accedit en tromba, sobrepassant un petit cordó dels Mossos d'Esquadra.



Durant el camí fins a les portes del Parlament, han cridat missatges com 'No esteu sols', 'Llibertat presos polítics', a més de crits d''Independència', i quan han arribat a les portes de la cambra catalana s'han detingut davant les tanques instal·lades, on hi ha també uns deu més furgons dels Mossos.





URGENT: des dizaines de manifest parviennent à entrer ds le parc du Parlement. Les mossos essaient de les repousser

URGENTE: decenas de manifesstantes independentistas consiguen entrar en el Parc de la Ciutadella. Los Mossos no consiguen retenerles pic.twitter.com/OS4AI9Rm7K „ Elise Gazengel (@EliseGaz) 30 de gener de 2018

Un mar de caretes de Puigdemont

Davant els milers de concentrats, i abans que la gentada entrés al parc, el vicepresident de l'ANC ha recordat que la convocatòria a les portes del Parlament volia "avalar" l'elecció de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat i, que si malgrat la suspensió del ple d'investidura s'ha optat per mantenir-la és perquè el poble de Catalunya ha volgut deixar clar un cop més que "no acceptarà que es modifiqui la majoria que ha sorgit del eleccions del 21-D"., que no ha volgut polemitzar en cap moment per la suspensió del ple,. "Ara més que mai cal alçada de mires i treballar tots junts per la unitat d'acció. Hem d'estar amb el nostre president i totes les institucions del país i amb el bloc de la majoria republicana", ha reblat.Per últim, el vicepresident de l'ANC ha emplaçat els assistents a continuar amb les mobilitzacions de manera serena però amb "la tossuderia de persistir i vèncer". Aquí, ha denunciat que l'estat espanyol ha instaurat un regim policial per imposar les seves raons i que el poble català el guanyarà amb la força de la unitat.de la mobilització des de plaça Sant Jaume i posteriorment davant del Parlament ha estat la presència de milers de caretes amb el rostre de Carles Puigdemont. Una mostra de "solidaritat" cap el president destituït però també una manera irònica de "despistar" a les forces de seguretat de l'Estat davant una eventual detenció, en el cas que trepitgés territori espanyol."Anem al Parlament",o "Ni un pas enrere", han estat algunes de les consignes que s'han cridat durant la marxa. Aquesta ha sortit amb 1.200 persones –segons dades de l'Ajuntament de Barcelona-, i ha recorregut els carrer Jaume I, de la Princesa, fins arribar al passeig de Lluís Companys, a tocar d'una de les entrades al Parc de la Ciutadella.Manifestants, davant del Parlament. Foto: ReutersUn altre dels moments simbòlics s'ha produït a l'acabar la marxa, just després dels parlaments en què s'ha cantat 'El Cant dels Segadors'. Darrere, la pantalla gegant habilitada per seguir el ple d'investidura que havia de celebrar-se a les tres de la tarda, i que finalment ha emès senyal del que estava passant a Lluís Companys. És aquí on s'ha donat per finalitzada la convocatòria, moments abans de l'entrada al Parc de la Ciutadella.