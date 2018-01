Puigdemont es manté ferm: «La decisió del 21-D és inapel·lable»

El candidat de Junts per Catalunya a la presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha «lamentat» l'ajornament de la sessió d'investidura que s'havia de celebrar aquest dimarts però també ha afirmat que «s´ha de respectar» la decisió del President del Parlament Roger Torrent.

En el seu missatge des de Brussel·les, Puigdemont s'ha mantingut ferm en la seva candidatura."Les meves intencions romanen intactes, la decisió del 21-D és inapel·lable" ha afirmat en un vídeo difós a través de les xarxes socials.

El candidat de JxCat ha assegurat en el seu missatge que «la investidura és precisament el camí més ràpid per deixar enrere la intervenció de l'autonomia, la democràcia ni s'ajorna ni se suspèn", ha dit.

A més, ha volgut fer una crida a "la unitat" de l´independentisme i el sobiranisme per superar "aquest nou atac" i donar "una resposta coordinada" per abordar "l´etapa del desplegament de l´1-O i 21-D". Ha avisat que, sigui com sigui, al Parlament "no hi ha cap altre candidat" a president més que ell i que no existeix "cap altra aritmètica possible"

«Si ens mantenim junts, ferms, dignes, democràtics i pacífics, anirem avançant fins a la plenitud de la nostra llibertat. Perquè hi tenim dret, i perquè ens l'hem guanyada», ha publicat Puigdemont en el text que acompanya el vídeo.

Tot seguit, el vídeo amb el missatge de Puigdemont: