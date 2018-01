La Moncloa veu l'ajornament del ple com la «conseqüència obligada» de l'actuació de l'estat de dret

El govern espanyol ha valorat aquest dimarts com una "conseqüència obligada" de l'actuació de l´Estat de dret la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, d´ajornar el ple d´investidura de Carles Puigdemont. Segons La Moncloa, aquesta mostra de "respecte a la legalitat" és fruit "tant de l´acció del govern [espanyol] com dels tribunals". Així ho han apuntat fonts de La Moncloa poc després de la roda de premsa que Torrent ha ofert al Parlament, on ha apuntat que el ple s'ajorna perquè la investidura de Puigdemont es pugui celebrar "amb totes les garanties". Aquest dimarts al matí, en una entrevista a TVE, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, havia advertit el propi Torrent i els membres de la Mesa que donessin suport a la investidura de Puigdemont de les "responsabilitats" que podrien haver d´afrontar per aquesta decisió. Segons Rajoy, el Parlament de Catalunya ha d´"acatar la voluntat del Tribunal Constitucional".