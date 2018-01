El president colombià suspèn les converses per a la pau amb l'ELN

El president de Colòmbia, Juan Manuel Santos, va ordenar que se suspenguin les converses de pau amb l'Exèrcit d'Alliberament Nacional (ELN) després dels tres atemptats perpetrats durant el cap de setmana contra objectius de les forces de seguretat. Santos va confirmar durant un acte a La Palma, al departament de Cundinamarca, l'anul·lació temporal del cinquè cicle de diàleg.

En aquest sentit, va explicar que se sent obligat a prendre mesures per la persistència de la violència i va advertir que no es reprendran les converses «fins que no vegi coherència per part de l'ELN entre les seves paraules i les seves accions».

«El Govern ha estat generós i ha mostrat la seva voluntat de pau, que no pot ser vulnerada per la conjuntura política», va lamentar Santos, que va instar les Forces Armades a actuar amb la «màxima determinació». En aquest sentit, es va remetre a la «doctrina» de l'exprimer ministre israelià Isaac Rabin: «Es combat el terrorisme amb tota contundència com si no hi hagués negociació de pau i es negocia com si no hi hagués terrorisme».

El ministre de Defensa de Colòmbia, Luis Carlos Villegas, va atribuir a l'ELN els tres atacs registrats durant el cap de setmana, dels quals el més greu va ser el perpetrat dissabte en una comissaria de Policia a Barranquilla, en el qual van morir cinc persones i l'autoria del qual va reivindicar la guerrilla en un comunicat, justificant-lo amb «el dret a la rebel·lió».