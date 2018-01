Les renúncies de Puig, Serret i Ponsatí faciliten investir l'independentisme

Les renúncies a l'acta de diputat de Meritxell Serret (ERC), Lluís Puig i Clara Ponsatí (JxCat) garantirien la investidura de Puigdemont en segona volta sempre que aconsegueixi el sí dels 4 diputats de la CUP.



Amb les tres renúncies, JxCat suma 32 diputats que poden anar al ple i ERC suma 30, per la qual cosa amb els 4 diputats de la CUP, el bloc independentista tindria 66 diputats garantits i superaria els 65 del bloc no independentista.



Això faria innecessaris els vots de quatre diputats independentistes encausats, el vot dels quals no està garantit per a la investidura: Oriol Junqueras (ERC) i Jordi Sànchez (JxCat) (a la presó), i Toni Comín (ERC) i el mateix Puigdemont (JxCat), que són a Brussel·les.



Així, Puigdemont tindria els suports necessaris sense necessitat que els quatre encausats demanin la delegació del vot, una petició que generaria una forta polèmica i posaria la mesa del Parlament en una situació compromesa.



Amb l'actual panorama, el que sí que resulta impossible és que Puigdemont sigui investit en primera volta, ja que per a això necessitaria la majoria absoluta de diputats (68 escons) i ara com ara no disposa de tants suports a l'hemicicle.



Tot està pendent de la gran incògnita: si Puigdemont decideix tornar per ser investit (a risc de ser detingut i empresonat), o de si el president del Parlament, Roger Torrent, incompleix la resolució del Tribunal Constitucional (TC) i promou una investidura a distància.



El primer ple d'investidura està programat per a avui a les 15 hores, i, si Puigdemont ha d'anar a una segona volta per ser investit, aquest ple per aconseguir la investidura no se celebraria amb tota probabilitat fins divendres, ja que entre una sessió i una altra han de passar 48 hores. En la seva renúncia, l'exconsellera Meritxell Serret va demanar ahir estar «a l'altura sacrificant interessos personals per recuperar el Govern». El diputat d'ERC i conseller destituït Toni Comín va presentar ahir al Parlament un escrit pel qual retira la petició de vot delegat que havia formulat per a la sessió d'investidura d'avui.



Així, els diputats substituts dels tres encausats que han renunciat a l'acta (dos de JxCat i un d'ERC) tindrien fins llavors per presentar tots els documents necessaris per ser parlamentaris de ple dret i poder votar: són el solsoní David Rodríguez (ERC), Sawla El Garbhi i Ferran Roquer (JxCat). Els tràmits inclouen tres passos: rebre la credencial de la Junta Electoral; jurar o prometre la Constitució espa-nyola i l'Estatut, i presentar la seva declaracions de béns i activitats davant el registre de la cambra catalana

La CUP ho troba bé



La diputada de la CUP al Parlament Natàlia Sànchez va assegurar ahir veure encarrilat l'acord amb JxCat i amb ERC, per la seva predisposició a acceptar les seves peticions per investir Carles Puigdemont president de la Generalitat, i prendrà una decisió avui al matí. La CUP va exigir ahir tornar a fer pública la gestió d'Aigües Ter Llobregat (ATLL), la qual cosa s'afegeix a dues peticions anteriors: retirar els concerts a col·legis que segreguin per sexe i crear una assemblea constituent que arrenqui un procés constituent.



«Vèiem alguna cosa que no quadrava. Hem volgut aclarir algunes qüestions. Constatem que aquesta és la voluntat i creiem que no pot ser d'una altra manera: que la construcció de la república es faci amb uns mínims de valors republicans», va dir.