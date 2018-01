El TC desestima les al·legacions de JxCat i manté les mesures cautelars sobre el ple d'investidura de Puigdemont

El TC ha desestimat aquest dimarts per unanimitat les al·legacions que Junts per Catalunya (JxCat) va presentar contra les mesures cautelars adoptades aquest dissabte, que queden vigents. Els magistrats neguen que les mesures vulnerin el principi d´autonomia parlamentària o que generin indefensió als diputats electes de JxCat. Segons el TC, el dret de defensa d´aquests parlamentaris "ha quedat degudament preservat" perquè s´ha permès la seva personació al procediment. Un cop més, els magistrats reiteren que cal respectar la potestat del govern d´obtenir la suspensió de les resolucions i disposicions de les CCAA que recorri invocant l´article 161.2 de la Constitució, i insisteixen en el deure dels poders públics, "incloses les cambres parlamentàries" de complir els pronunciaments del tribunal.

A l´escrit de 16 pàgines al que ha tingut accés l´ACN, el TC justifica que les mesures cautelars sense resoldre sobre l´admissió a tràmit del govern espanyol i argumenta que la reclamació de JxCat és infundada perquè el tribunal va actuar en l´exercici de les seves competències constitucionals i no es pot demanar la suspensió cautelar d´una decisió del propi Tribunal Constitucional.

Segons els magistrats, el fet de dictar mesures cautelars sense resoldre abans sobre l´admissió a tràmit del govern espanyol no ha comportat cap indefensió dels diputats independentistes ni cap infracció de la normativa processal constitucional.m En aquest sentit apunten que l´autonomia parlamentària "no pot erigir-se com a raó per esquivar el compliment de les resolucions del TC".

Un cop més, el TC recorda també que els poders públics, incloses les cambres parlamentàries estan obligades "al degut i efectiu compliment de les seves sentències i resolucions" i assegura que les seves advertències "no són contràries a l´autonomia de la cambra" ni es pot considerar que "comportin una usurpació de les atribucions dels òrgans competents".

D´aquesta manera, mantenen el criteri de l´escrit d´aquest dilluns, on justificaven les mesures per raons d´urgència, per evitar danys d´impossible o difícil reparació i per no deixar sense contingut la prerrogativa que l´article 161.2 concedeix al govern espanyol d´impedir, via suspensió automàtica, els actes administratius que recorre.

Els magistrats rebutgen d´aquesta manera l´escrit presentat per Junts per Catalunya, que demanava la suspensió de les mesures perquè les consideren "nul·les de ple dret" i "vulneren drets fonamentals", atès que "no han estat sol·licitades" per cap de les parts i "envaeixen" l'autonomia del Parlament de Catalunya i la competència exclusiva de la mesa del parlament en l'aplicació i la interpretació del seu reglament.

Han adoptat la decisió en una hora i mitja i després d´estudiar les al·legacions del grup parlamentari i també l´escrit que ha registrat l´Advocacia de l´Estat en contra de la petició dels diputats independentistes. La petició de Junts per Catalunya tenia poques possibilitats de prosperar, atès que el mateix TC va fer pública aquest dilluns l´argumentació per justificar les mesures cautelars de dissabte.

Aquest dimarts els magistrats només han resolt sobre les al·legacions que Junts per Catalunya va presentar contra les mesures cautelars. El TC no ha decidit encara sobre l´admissió a tràmit del recurs que el govern espanyol va presentar la setmana passada, un debat que els va generar divisió dissabte i que van acabar ajornant adduint que cal donar un termini de deu dies a les parts perquè es posicionin.

De fons, les diferències de criteri entre els dos sectors del TC i el fet que tenen sobre la taula dos informes –del Consell d´Estat i dels propis lletrats del TC- contraris a l´admissió a tràmit.