Torrent i els diputats d'ERC ja han marxat del Parlament i no tenen previst tornar

El president del Parlament, Roger Torrent, ja no és al Parlament. Tal i com ha pogut saber l´ACN, Torrent ha abandonat el Palau del Parlament al migdia, un cop acabades les gestions que tenia pendents per encarregar els informes als lletrats. De la mateixa manera, la majoria de diputats del grup parlamentari d´ERC han abandonat també l´edifici que acull la cambra després de dinar. Una part d´ells han sortit amb els concentrats convocats pels CDR i les entitats sobiranistes, però una altra directament han abandonat les immediacions. Ni Torrent ni els diputats d´ERC tenen, a hores d´ara, cap previsió de tornar al Palau del parc de la Ciutadella, evidenciant així que de moment no hi ha cap intenció de reprendre la celebració del ple d´investidura. Per la seva part, els diputats de JxCat han decidit passar la tarda als seus despatxos a l´espera que pugui haver canvis i activitat parlamentària. Els de la CUP, de moment es reparteixen entre l´interior del Parlament i les portes del mateix, on encara es concentren manifestants.