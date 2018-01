Carmen Lamela a Sandro Rosell: «Això és Espanya, parli en castellà!»

«Això és Espanya, parli en castellà!». Això és el que li va dir la jutge Carmen Lamela a l´expresident del FC Barcelona Sandro Rosell durant la seva declaració a l´Audiència Nacional, segons publica avui el diari digital Crónica Global.

D´acord amb el mitjà, l´exabrupte de la jutge es va produir a finals de l´any passat, quan Rosell i el seu soci andorrà Joan Besolí van ser citats a declarar per un presumpte cas de blanqueig de capitals. En aquella vista, a banda de Lamela també hi eren presents la jutge d´instrucció número 1 d´Andorra Canolic Mingorance i el fiscal general del país Alfons Aberca, que es van traslladar a Madrid per prendre´ls declaració per un cas similar pel que estan acusats en territori andorrà.

Quan Mingorance es va adreçar a Rosell, l´empresari va respondre en català, fet que va provocar la irada reacció de la Carmen Lamela, que en aquell moment actuava sols com espectadora. L´expresident blaugrana i els seus advocats van recordar al moment a Lamela que aquell procediment era part de la causa del cas a Andorra i que el català és llengua oficial al país pirinenc.