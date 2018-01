Detenen una noia de 18 anys per simular haver estat violada a Màlaga

Una jove de 18 anys va ser detinguda per la Policia Nacional a Màlaga per simular ser víctima d'una violació a l'interior d'una sala de festes de la capital. Després d'unes hores, va ser posada en llibertat amb càrrecs. Així ho va assenyalar el delegat del Govern a Andalusia, Antonio Sanz, que va explicar que la jove es va negar a declarar davant la Policia Nacional quan va ser detinguda per aquests fets i va ser posada posteriorment en llibertat amb càrrecs per un presumpte delicte contra l'Administració de Justícia, en concret per simulació de delictes. L'arrestada va fingir els fets per encobrir una infidelitat a la seva parella i evitar a més la desaprovació de persones del seu cercle proper. La investigació es va iniciar la matinada del 29 de desembre després de rebre una trucada al servei d'emergències del 112 en què s'informava que una jove havia patit una violació dins d'una discoteca.

Els fets van ser denunciats a dependències policials per la suposada víctima, que des del primer moment es va mostrar reticent a donar moltes dades sobre els fets al·ludint a motius d'oblit. Les indagacions practicades aviat van conduir els agents a un cúmul d'evidències «que van posar en dubte la suposada violació patida per la noia».