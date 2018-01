Estrasburg revisarà la condemna a Espanya per les «devolucions en calent»

La Gran Sala del Tribunal de Drets Humans de la Unió Europea, amb seu a Estrasburg, revisarà finalment la condemna a Espanya per la devolució sumària de dues persones al peu de la tanca de Melilla, després que cinc jutges hagin estudiat el recurs presentat pel Govern i hagin acceptat donar tràmit a aquesta instància superior.

Es tracta del cas de N.D. i N.T., dos joves de Mali i Costa d'Ivori, respectivament, que el 13 d'agost del 2014 van saltar la tanca de Melilla, van ser interceptats per la Guàrdia Civil i entregats sobre la marxa al Marroc contra la seva voluntat i sense que hi hagués cap expedient administratiu o resolució judicial.

El 3 d'octubre, el Tribunal Europeu va sentenciar que Espanya va vulnerar amb aquesta acció, coneguda com a «devolució en calent», el dret dels dos immigrants a un recurs judicial efectiu, així com va incórrer en una expulsió col·lectiva prohibida expressament en el Conveni Europeu de Drets Humans. El pronunciament, que va imposar l'obligació de l'Estat d'indemnitzar cada un dels afectats amb 5.000 euros, no era ferm fins passats tres mesos, termini que es donava a les parts per sol·licitar que la Gran Sala del Tribunal, integrada per 17 jutges, revisés el cas. El Govern va presentar el seu recurs en termini i cinc magistrats el van estudiar dilluns, i van decidir remetre el cas a la Gran Sala, que haurà de revisar de nou totes les circumstàncies concurrents i tornar a pronunciar-se. És poc freqüent que es remetin casos a la Gran Sala, ja que des que el novembre del 1998 va entrar en vigor el protocol que regula aquest sistema, els jutges han examinat 2.129 sol·licituds de remissió i només n'ha acceptat el 5,16%.