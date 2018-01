Iceta: «És comprensible que l'estat d'ànim i el discurs de vegades no coincideixin»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha volgut treure importància als missatges que el candidat de JxCat, Carles Puigdemont, va enviar dimarts al vespre al diputat d´ERC Toni Comín assegurant que "el pla de Moncloa triomfa" i que els seus companys l´havien "sacrificat".

"Probablement expressen un estat d´ànim momentani de Carles Puigdemont", ha dit el socialista, tot afirmant que no creu que calgui "donar explicacions" al respecte. "El missatge s´ha obtingut sobre la base d´unes imatges d´un mòbil que a més no és el seu. És perfectament comprensible que l´estat d´ànim d´una persona i un discurs polític de vegades no coincideixin. El relat i el projecte polític de Puigdemont només passa per la restitució a la presidència, pel legitimisme. Però hi ha moments, i ahir devia ser un d´aquests, on el desig i el relat polític topaven amb la realitat. No ens hem de posar a exigir responsabilitats però sí respostes i capacitat d´iniciativa a les forces polítiques", ha explicat Iceta, deixant així en mans de JxCat i ERC el moment de "prendre decisions polítiques i comunicar-les formalment".

El líder socialista s´ha mostrat comprensiu amb Puigdemont pels missatges, emesos el dia que "ell esperava una investidura i no la va poder tenir". "Els polítics som, abans que polítics, persones, i puc entendre la decepció personal. En un moment de desànim, va poder traslladar aquest sentiment a altres persones", ha sentenciat en ser preguntat per la premsa. Amb tot, Iceta insisteix que "el que cal ara són decisions polítiques que no siguin portades per un sentiment personal i puntual sinó per un plantejament col·lectiu i polític".

I és que el socialista considera que la possibilitat que hi hagi "un gir polític" està només en mans "de les decisions de JxCat i ERC". "El coneixement d´uns missatges no canviaran el curs de la història. El que sí mereix la pena és discutir amb claredat si a Catalunya li convé restituir en la presidència algú que no pot exercir amb plenitud", ha sentenciat.

En aquest sentit, Iceta creu que després de l´ajornament de dimarts "hi ha dos mesos per fer una nova investidura i investir un nou president, i si no s´és capaç, s´anirà a eleccions". I és que el PSC interpreta, en base a un precedent de l´Assemblea de Madrid, que encara que el ple s´hagi ajornat sense la votació, el compte enrere dels dos mesos que marca el reglament per a un segon intent d´investidura ja ha començat a córrer.