JxCat i ERC reprenen els contactes per la investidura després de la tensió per l'ajornament del ple

JxCat i ERC han reprès en les últimes hores els contactes de cara a la investidura i la legislatura després de l'enfrontament que va desencadenar l'ajornament del ple previst per aquest dimarts. Fonts de JxCat veuen possible refer les relacions i les confiances amb els republicans tot i que admeten que la sotragada d'ahir va ser forta. Apunten que recosir les negociacions és l'única solució davant un govern espanyol que celebra les discrepàncies entre independentistes. Des de JxCat admeten també que no van comunicar correctament a ERC l'estratègia que seguirien en les hores prèvies al ple d'investidura: Puigdemont va enviar una carta sense previ avís al president del Parlament, Roger Torrent, demanant-li empara, hores després va fer un escrit al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena comunicant-li que no li demanaria autorització per assistir al ple i JxCat va recórrer al Tribunal Constitucional (TC) les mesures cautelars contra la investidura de Puigdemont.

El grup parlamentari de JxCat es reuneix aquesta tarda al Parlament per analitzar la situació després de les turbulències d'aquest dimarts. Un dels objectius és calmar els ànims i donar el missatge que les negociacions sobre la investidura s'han reprès i continuen endavant.

Alguns dels principals retrets creuats entre JxCat i ERC de les últimes hores fan referència a la falta de comunicació. JxCat lamenta que no s'esperaven ni se'ls va avisar de l'ajornament del ple d'investidura, mentre que els republicans els retreuen que poques hores abans del ple desconeixien la manera com es volia investir Puigdemont i el contingut del discurs com a candidat a la presidència de la Generalitat.

L'ajornament del ple d'investidura deixa un escenari incert pel que fa al calendari ja que el reglament del Parlament no estableix què passa en cas de suspensió del ple. En les pròximes hores, a l'espera d'un informe que elaboren els lletrats, es decidirà si s'ha aturat el rellotge o comença a córrer el rellotge dels dos mesos per intentar investir un candidat. Però tenint en compte que el Parlament encara no ha presentat les seves al·legacions davant del TC, tot fa pensar que hi ha marge per continuar negociant i que no es preveu un ple d'investidura en els pròxims dies.