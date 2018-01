Mossos i manifestants s'encaren a la Ciutadella

L'ajornament de la investidura de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat va acabar, ahir a la tarda, amb cops de porra i tensió entre Mossos i manifestants que van trencar el cordó policial que protegia el parc de la Ciutadella des del passeig de Lluís Companys. Al voltant de les sis de la tarda, agents del cos policial i alguns concentrats es van enfrontar i això va degenerar en càrregues policials contra els manifestants.

Mitja hora més tard, la policia es va retirar i la gent va poder sortir i entrar per la porta amb normalitat. La concentració al parc va començar a les 5 de la tarda, quan un grup de manifestants va forçar una de les portes del recinte i centenars de persones van superar la barrera policial fins a arribar davant del Parlament. Al cap d'una estona, davant la creixent afluència de manifestants, els Mossos d'Esquadra van acabar retirant el cordó policial que impedia l'accés al parc barceloní.



L'ANC convoca i desconvoca



Un cop a dins, desenes de manifestants, convocats per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Arran i el Comitè de Defensa de la República (CDR), van desmuntar la primera línia de tanques mòbils que protegia l'accés principal al Parlament. Els manifestants van avançar fins allà al crit d'«Ocupem el Parlament».

La presència d'agents dels Mossos va dissuadir-los d'entrar a l'edifici. En constatar que la tensió creixia, l'ANC va decidir desconvocar la concentració pels volts de dos quarts de set de la tarda. L'entitat ho va fer a través d'una piulada al seu compte de Twitter, en què afirmava: «El moviment per la Independència és sempre no violent. Avui no hi haurà ple del Parlament, ha quedat ajornat. Ens n'anem cap a casa». L'anunci va generar controvèrsia, amb respostes de suport a la mesura i d'altres de contràries. Una de les que no s'hi van mostrar d'acord va ser la formació Arran, organització juvenil de l'esquerra independentista, que també va piular: «Companyes de l'ANC: aquí no es desconvoca res! Prou de desmobilitzar! Milers de persones continuem exercint #ElPoderDelPoble. Els carrers seran sempre nostres!». En paral·lel, el Comitè de Defensa de la República va anunciar que deliberaven a dins del recinte del parc de la Ciutadella si mantenien la protesta. En algun moment es va arribar a plantejar la possibilitat que es decidís fer nit davant del Parlament.

La líder de Cs al Parlament de Catalunya, Inés Arrimadas, va denunciar a les xarxes socials que va haver de sortir amb escorta del Parlament. «Un cop més hem hagut de sortir escortats del Parlament», va escriure la dirigent de la formació taronja. Arrimadas va escriure també que «cap insult, intimidació o amenaça» farà que els diputats de Cs es facin enrere en «defensar una Catalunya de tots».

La sotssecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, va acusar JxCat d'encoratjar el setge al Parlament català en el marc de «la seva guerra per pressionar» ERC «per seguir en la il·legalitat». La diputada del PP va denunciar que va haver d'abandonar la cambra escortada pels Mossos d'Esquadra davant la manifestació convocada al Parc de la Ciutadella de Barcelona en defensa de la investidura de Carles Puigdemont.