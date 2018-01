Dos nous casos de sarna en alumnes del col·legi Joan Rebull de Reus

Dos alumnes del col·legi Joan Rebull de Reus estan afectats per sarna. Un cas va ser notificat la setmana passada i l'altre, aquest mateix dilluns a la tarda. Segons han confirmat fonts del Departament de Salut, ambdós casos s'atribueixen a una "infecció en l'àmbit comunitari", és a dir, que els escolars, dels quals no s'ha detallat l'edat, no s'han infectat al centre escolar.

Amb tot, l'escola ha enviat una circular a tots els pares informant-los de la situació. Des de Salut també s'assegura que l'afectació en aquests dos nens no té cap relació amb el brot detectat fa un parell de setmanes al servei d'Urgències de l'Hospital Sant Joan de Reus, segons s'ha deduït de l'enquesta epidemiològica feta per Salut Pública. El Joan Rebull, que funciona amb total normalitat, és el segon centre escolar del territori tarragoní on es detecta sarna, després que també apareguessin quatre casos en una escola de la Riera de Gaià.

Des del Departament de Salut es remarca que cal tenir present que cada any es diagnostiquen casos individuals de sarna a Catalunya, al marge dels brots com el que es va detectar al Sant Joan de Reus.

Pel que fa al brot a l'hospital reusenc, amb 35 afectats, es troba "en fase de control", segons Salut, que a hores d'ara no ha registrat cap més cas i el nombre d'afectats es manté en aquests 35.

Des del Departament es recorda que el període d'incubació de la malaltia és d'entre 2 i 6 setmanes i que el brot no es pot donar per extingit fins que passi aquest període de temps, sense cap nou cas.