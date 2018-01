Puigdemont trasllada a Comín en un missatge privat que se sent abatut i «abandonat»

Telecinco ha tret a la llum aquest dimecres uns missatges de telèfon mòbil que Carles Puigdemont va enviar a Toni Comín ahir al vespre en els quals el candidat de JxCat a la investidura es mostra «abandonat». El propi Puigdemont ha piulat a Twitter reconeixent l'autoria dels textos i ho atribueix a un moment de «dubte».





Sóc periodista i sempre he entès que hi ha límits, com la privacitat, que mai s´han de violar. Sóc humà i hi ha moments que també jo dubto. També sóc el President i no m´arronsaré ni em faré enrere, per respecte, agraïment i compromís amb els ciutadans i el país. Seguim! — Carles Puigdemont ?? (@KRLS) 31 de gener de 2018

"Tornem a viure els últims dies de la Catalunya republicana..."

"El pla Moncloa triomfa. Només espero que sigui veritat que gràcies a això poden sortir de la presó tots. Perquè si no, el ridícul històric és històric..."

"Suposo que tens clar que això s'ha acabat. Els nostres ens han sacrificat, almenys a mi. Vosaltres sereu consellers (espero i desitjo) però jo ja estic sacrificat tal com suggeria Tardà."

"No sé el que em queda de vida (espero que molta) Però la dedicaré a posar en ordre aquests dos anys i a protegir la meva reputació. M'han fet molt de mal amb calúmnies, rumors, mentides, que he aguantat per un objectiu comú. Això ara ha caducat i em tocarà dedicar la meva vida en la defensa pròpia."

Frame del vídeo d'«El programa de Ana Rosa» on es veuen els missatges · Mediaset

