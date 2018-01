Puigdemont, sobre la conversa amb Comín: «Sóc humà i hi ha moments que també jo dubto»

El president i líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha defensat aquest dimecres després de la publicació a T5 de les seves converses amb Toni Comín que és "humà" i té moments de dubte, però que no farà cap pas "enrere".





Sóc periodista i sempre he entès que hi ha límits, com la privacitat, que mai s´han de violar. Sóc humà i hi ha moments que també jo dubto. També sóc el President i no m´arronsaré ni em faré enrere, per respecte, agraïment i compromís amb els ciutadans i el país. Seguim! — Carles Puigdemont ?? (@KRLS) 31 de enero de 2018

En una piulada, Puigdemont també ha dit que com a periodista ell sempre havia entès que "hi ha límits, com la privacitat, que mai s'han de violar". "Sóc humà i hi ha moments que també jo dubto. També sóc el President i no m'arronsaré ni em faré enrere, per respecte, agraïment i compromís amb els ciutadans i el país", ha afegit, tancant el missatge amb un "seguim!".