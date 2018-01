Puigdemont crida a la unitat i reitera que el candidat és ell

El candidat de JxCat a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont, va mostrar el seu respecte perquè «lamentablement» el president del Parlament, Roger Torrent, ajornés el ple d'ahir sobre la seva investidura com a president de la Generalitat, i va assegurar que el sobiranisme no avançarà sense realisme i sense unitat.

Tanmateix, va deixar clar el missatge sobre la seva investidura: «No hi ha cap altre candidat possible. Les meves intencions romanen intactes», va afegir en un missatge a través de les xarxes socials, al final de la jornada en què Torrent va anunciar l'ajornament del ple que havia de començar a les 3 de la tarda.

Puigdemont va lamentar que Torrent «ha optat per un altre camí», però va assegurar que la investidura és precisament el camí més ràpid per deixar enrere la intervenció de l'autonomia. Va afirmar que ahir hauria volgut dirigir-se a la ciutadania com a president de nou investit, en resposta a la «voluntat nítida» dels electors, com veu reflectit en la majoria absoluta del Parlament, però va defensar que s'ha de respectar Tor-rent per ajornar el ple. Per a ell, «avui Catalunya tenia l'oportunitat de seguir construint el país que els catalans volen» i ja hauria d'estar parlant de gestió de govern.

Puigdemont va avisar que no és realista creure que el 155 s'aixecarà «complint com alumnes avantatjats la doctrina del 155», sinó que el realisme és atendre el resultat electoral. Per això, considera provat que la democràcia sorgeix del Parlament, no d'un TC «interferit i teledirigit per la Moncloa», així que augura que Catalunya haurà de defensar-se això en els propers anys.

«No tinc cap dret a obrir cap porta que legitimi aquest atac que hem patit com a país», va reivindicar, però va dir que tot és possible amb diàleg i negociació. «Pensar que s'aixecarà el 155 complint la doctrina del 155 és d'una manca de realisme», va afegir. Amb aquest objectiu, veu arribat el moment que el sobiranisme «doni una resposta unitària i coordinada» davant el que ha qualificat de desafiament de l'Estat, i així complir la voluntat de les mobilitzacions dels últims anys i els resultats electorals. I va demanar aquesta unitat perquè augura nous desafiaments que vindran des d'un Estat «amb permís per anar més enllà de l'estat de dret», davant la qual cosa cal tenir unió i pacifisme, fins a arribar al que va definir com a plenitud de la llibertat de Catalunya.



La decisió de Torrent



La decisió del president del Parlament, Roger Torrent, d'ajornar el ple d'investidura ahir va fer evidents les diferències entre ERC i JxCat sobre com iniciar la legislatura amb el candidat de JxCat, Carles Puigdemont, de nou al capdavant del Govern. La jornada a la cambra va començar amb Torrent anunciant l'ajornament, la qual cosa va motivar un comunicat de JxCat en què lamentava la decisió i criticava que no se'ls havia consultat una decisió d'aquesta magnitud.

El comunicat va començar una jornada de dimarts amb retrets encreuats; en primer lloc, perquè els dos grups no es posaven d'acord en si Torrent havia comunicat o no al principal interessat, Carles Puigdemont, que s'ajornava el ple.

Fonts de la Presidència de la cambra van assegurar que Tor-rent havia telefonat el candidat Puigdemont cinc vegades sense poder contactar amb ell, mentre que des de la candidatura de JxCat es va assegurar que al candidat no li constaven aquestes trucades.

Després d'aquesta primera picabaralla, responsables dels dos grups van comparèixer davant els mitjans per donar la seva versió: el portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, va defensar que l'ajornament és la decisió més idònia per garantir que pròximament es pugui investir a Puigdemont de manera «eficaç i eficient». Al cap de poca estona va comparèixer la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, intentant que Torrent i el seu partit, ERC, reconsideressin l'ajornament: «Estarem tota l'estona que sigui necessària», però el ple finalment no es va arribar a celebrar.

La tensió entre JxCat i ERC es va fer evident als passadissos del Parlament. Segons va informar elmon.cat, dues diputades de la llista de Puigdemont van increpar treballadors republicans, els van qualificar de «cagats».