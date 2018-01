Rajoy agraeix al rei que defensi la unitat d'Espanya

? El president del Govern, Mariano Rajoy, va felicitar el rei pel seu 50 aniversari agraint el seu «servei a Espanya», amb un missatge al seu compte de Twitter. A més, en una entrevista a la televisió, va elogiar la seva actuació en la crisi a Catalunya defensant la unitat d'Espanya, la sobirania nacional i la Constitució. El president del Govern va assegurar que el monarca «està preocupat com qualsevol espanyol» per la situació que es viu a Catalunya i «va considerar oportú i va ser una bona decisió dirigir-se a la nació» per defensar la unitat d'Espanya i la sobirania nacional, la Constitució i els valors democràtics, coses que, d'altra banda, com a cap d'Estat està «obligat a defensar». Segons Rajoy, Felip VI va actuar «amb equilibri, amb sensatesa» i va demostrar conèixer bé la situació. Així, creu que el discurs que va pronunciar el 3 d'octubre va ser molt important, i «un suport» per a tots els que després van provar que es restablís la legalitat vigent.