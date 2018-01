El Suprem avala la web per a delacions de Felip Puig

La sala primera del Tribunal Suprem conclou que el web dels Mossos per identificar presumptes vàndals de la vaga general del 29 de març del 2012 impulsat pel llavors conseller d'Interior, Felip Puig, i el director general, Manel Prat, no va vulnerar drets fonamentals com el de la pròpia imatge, la intimitat i l'honor.

Segons va informar ahir l'alt tribunal, desestima el recurs de cassació presentat per un vaguista contra la sentència de l'Audiència de Barcelona que, al seu torn, confirmava la desestimació de la demanda contra la conselleria d'Interior per haver publicat fotos seves en aquest web.

El 24 d'abril del 2012, el director general dels Mossos d'Esquadra va autoritzar la publicació a la pàgina web de la policia catalana, sota el títol «Col·laboració ciutadana contra la violència urbana», de les fotografies de les persones presumptament implicades en els disturbis de Barcelona el 29 i 30 de març del 2012, que eren objecte de les investigacions policials. En la pàgina, que es va tancar un mes després, es demanava la col·laboració ciutadana i es van publicar fotos de 68 persones, entre elles el demandant, amb vincles que permetien accedir a més fotografies o vídeos de la base de dades i incloïen un formulari on qualsevol persona podia oferir les dades de filiació de les persones de què s'exhibia la imatge. La demanda va ser interposada el 5 de novembre del 2013 i demanava declarar l'existència d'intromissió il·legítima en l'honor i una indemnització de 6.000 euros per danys i perjudicis morals, i a més a més que es condemnés la Generalitat a publicar la sentència condemnatòria al web d'Interior i en els quatre diaris de més difusió a Catalunya.