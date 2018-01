Toni Albà diu que ell es dedica a la sàtira després de declarar per injúries

L'actor Toni Albà va comparèixer ahir com a investigat davant el Jutjat d'Instrucció 5 de Vilanova i la Geltrú per un presumpte delicte d'injúries per comentaris a Twitter contra la magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela. En declaracions als mitjans a la seva sortida dels jutjats de Vilanova, Albà va afirmar que és «un còmic i un bufó», el treball del qual és fer riure la gent i riure's del poder, sigui quin sigui, de dretes o d'esquerres.

«El meu treball de bufó tracta de buscar el sarcasme, la sàtira política, les imitacions», va explicar, a més d'assegurar que en cap cas va ser la seva intenció si havia pogut ofendre algú en concret.

El jutjat va obrir una investigació contra l'actor per diversos tuits referents a la magistrada Lamela, que investigava l'anterior Govern de la Generalitat per sedició.

Un dels comentaris que va fer Albà va ser: «Le gusta tanto la mierda a Carmen, que Carmen lame la mierda a gusto. Y le dice su madre: lámela... lame la mierda y te quedarás a gusto!».