Zoido nega cap acord per alliberar presos i diu que Puigdemont admet que «l'esperpent» ha «fracassat»

El ministre de l´Interior, Juan Ignacio Zoido, ha negat aquest dimecres cap acord ni conversa perquè el govern espanyol propiciï l´alliberament dels presos polítics a canvi de la no investidura de Puigdemont.

"No hi ha cap negociació", ha dit als passadissos del Congrés en resposta a una pregunta sobre un dels missatges atribuïts al president destituït captats al mòbil de Toni Comín per una càmera de Telecinco, on es pot llegir: "El pla Moncloa triomfa. Només espero que sigui veritat que gràcies a això poden sortir de la presó tots".

Zoido ha assegurat que ell es queda "amb un altre dels missatges" on segons el ministre Puigdemont diu "això ha fracassat". "Crec que és un autèntic esperpent al que Puigdemont ha sotmès a la societat catalana, i és veritat que ha fracassat l´esperpent que ha posat en funcionament aquest senyor i que està donant lloc a una situació que no és desitjable a cap persona ni a cap polític i que està tenint una actuació circense amb manca de respecte als catalans, a la Constitució i a l´Estat de dret".