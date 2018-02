El raper Pablo Rivadulla –Pablo Hasel- ha assegurat aquest dijous durant el seu judici a l'Audiència Nacional que ell es limita a exposar a les seves cançons i twits "fets objectius" que considera "injustos" i a defensar "drets democràtics". Hasel, que ha apuntat que el judici demostra que no es respecta la llibertat d'expressió a l'Estat, ha defensat les seves manifestacions sobre la monarquia, la policia i l'Estat, i ha justificat que expressi el seu suport a membres dels GRAPO i ETA que considera referents com a "comunista".

"Per a mi són exemples de resistència, i això no canviarà encara que em condemnin a presó", ha sentenciat. També ha afirmat que els límits a la llibertat d'expressió sempre s'imposen als mateixos perquè "si fos un feixista que desitja bombes a catalans, homosexuals o immigrants no estaria aquí assegut". La Fiscalia demana per a ell dos anys i nou mesos de presó i una multa de 40.500 euros per delictes d'enaltiment del terrorisme i de calumnies i injuries contra la Corona i les institucions de l'Estat. L'acusa pel contingut de 62 missatges de Twitter i una cançó publicats entre 2014 i 2016. Hasel ja va ser condemnat per enaltiment del Terrorisme el 2014 i podria afrontar cinc anys de presó en cas de no pagar la multa.

Hasel no s'ha retractat del contingut de les seves publicacions i ha criticat que es pretengui condemnar-lo per relatar amb les seves cançons i missatges fets que són públics. Per aquest motiu, i respecte als seus apel·latius al rei emèrit –a qui titlla de 'borratxo tirà' i 'capo mafiós- ha afirmat que "mig país pensa el mateix".

"Jo els acuso amb aquesta apel·latius perquè hi ha nombroses proves que els diners públics han silenciat festes i amants com Bárbara Rei, i a mi per relatar això se'm demana presó", ha afirmat. Segons el raper, les seves cançons relaten "fets objectius" que han aparegut publicats també a tots els mitjans de comunicació en els últims anys, com es demostra simplement teclejant "Joan Carles de Borbó a Google".

Respecte als membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, als que defineix com a "mercenaris i assassins", Hasel ha recordat els assassinats al Carajal de 15 immigrants. "Hi ha proves i nombroses acusacions", ha dit, i "el propi Tribunal Europeu dels Drets Humans ha assenyalat l'Estat per no investigar les tortures". També ha justificat el seu suport a membres dels GRAPO i ETA per considerar-los com a referents de la lluita comunista, tot i que no ha expressat en cap moment suport a la violència.



"Si fos un feixista que desitja bombes a catalans no estaria aquí assegut"



Hasel ha aprofitat el seu últim torn de paraula per denunciar davant del tribunal que els límits de la llibertat d'expressió "sempre s'apliquen als mateixos". "Sempre som els antifeixistes els qui acabem jutjats i condemnats, i l'error, per als qui em volen condemnar, és que jo no sigui un feixista que desitgi bombes a catalans, homosexuals o immigrants, perquè si fos així no estaria aquí assegut com no ho estan aquelles persones que sí que tenen total llibertat d'expressió".

Per contra, la fiscal Ana Noé ha assegurat que la llibertat d'expressió "té una sèrie de límits que no han de ser flanquejats" i ha apuntat que Hasel amb els seus comentaris "ha vulnerat la reputació" de la Corona i les institucions de l'Estat. Segons la fiscal, amb els seus missatges Hasel incita a la violència i "no es limita" a expressar suport a la seva ideologia, sinó que "ha dut a terme un intent de mobilització social" en el marc de moviments "anarco-insurreccionalistes".

La defensa ha assegurat que els twits i cançons de Hasel estan emparades dins de la llibertat d'expressió i ha afirmat que no es pot considerar com a enaltiment del terrorisme les mostres de suport a persones que estan a la presó o que han estat assassinades per la policia. Els seus missatges, ha afirmat la defensa, "no són invents" sinó la plasmació de la "realitat sociològica" i manifestacions sobre persones "públiques".

El judici ha quedat vist per a sentència.