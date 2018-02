Jordi Sànchez: «Mai més increpar els representants del poble»

El president del grup parlamentari de JxCat i exlíder de l'ANC Jordi Sànchez va lamentar ahir la concentració davant del Parlament contra l'ajornament de la investidura de Carles Puigdemont (JxCat) i que s'increpés a diputats. Ho va fer en un tuit en què destacava que «els fets d'ahir al Parlament no ajuden a avançar ni a sumar com a país: mai més increpar als representants del poble, per distants i crítics que siguin amb l'independentisme». La concentració va ser la culminació d'una manifestació convocada per l'ANC a la plaça Sant Jaume que havia d'acabar enfront del parc de la Ciutadella, tancat per la policia per motius de seguretat. Però un grup va aconseguir accedir a l'interior i arribar fins a la porta del Parlament per exigir la investidura de Puigdemont.

D'altra anda, les dues persones que van ser detingudes per enfrontar-se als Mossos d'Esquadra van quedar en llibertat, a l'espera de rebre la citació judicial. Durant la mobilització es van viure alguns moments de tensió amb enfrontaments amb la policia i alguna càrrega dels Mossos. La mobilització va congregar milers de persones per reclamar la investidura de Puigdemont.