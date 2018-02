L'ANC no es manifestarà al Parlament fins que tiri endavant la investidura

L'ANC ha assegurat que només es tornarà a mobilitzar davant del Parlament de Catalunya quan tingui "un compromís ferm que la investidura tirarà endavant". A través d'un comunicat, l'entitat ha matisat que tornarà a manifestar-se al carrer si veu que "l'estat o els seus tribunals paralitzen la investidura". "Ja no és l'hora de 'Cap pas enrere', cal fer passos endavant", ha reblat.

D'aquesta manera, l'ANC ha respost a l'ajornament del ple d'investidura de Carles Puigdemont decidit pel president de la cambra, Roger Torrent, i que dimecres va desfermar la pugna entre JxCat i ERC. Davant d'això, l'entitat ha exigit "la unitat de la majoria independentista perquè es dugui a terme el ple d'investidura tal com estava previst després dels contactes amb els grups parlamentaris, i un pla d'acció unitari".

L'ANC ha considerat que "venim d'una etapa unitària de mobilitzacions de defensa i suport a les institucions, fruit de la lluita que estaven duent a terme en pro de la República". I ha subratllat que ara també "és imprescindible mantenir aquesta unitat d'acció".

"Entenem que hi puguin haver certes incògnites referents a la República, però no entendrem mai que s'aturi la implementació del resultat d'unes eleccions", ha subratllat l'ANC a través d'un comunicat. Segons el seu parer, "l'Estat espanyol estaria incomplint la llei si no permetés aquesta implementació".

L'entitat ha criticat que ara com ara "un tribunal s'erigeix en intèrpret del reglament d'un Parlament, i a més, gosa vetar un candidat a la Presidència de Catalunya, més enllà, o obviant, el resultat de les urnes del 21 de desembre"."Sabíem que tenien urticària a les urnes, però no crèiem que tinguessin la poca vergonya de saltar-se un mandat democràtic", ha reblat. "Per responsabilitat, no podem fer altra cosa que exigir unitat", ha conclòs.