Llarena citarà a declarar com a investigats Mas, Pascal, Rovira i Gabriel el febrer

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena citarà a declarar com a investigats Artur Mas, Marta Pascal, Neus Lloveras, Marta Rovira, Mireia Boya i l'exdiputada sallentina de la CUP Anna Gabriel a mitjan de febrer.

Fonts properes a la investigació han explicat que el jutge preveu enviar-los les notificacions la setmana vinent i que hauran de presentar-se davant del Suprem a mitjan de febrer.

El 22 de desembre passat, el jutge que instrueix la causa contra el Govern i els Jordis per rebel·lió, sedició i malversació va decidir ampliar-la i va incloure com a investigats l'expresident de la Generalitat Artur Mas, la secretària general d'ERC i número dos d'ERC el 21-D Marta Rovira, l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel, la coordinadora del PDeCAT Marta Pascal, l'expresidenta del grup parlamentari de la CUP Mireia Boya i l'expresidenta de l'Associació de Municipis per la Independència Neus Lloveras.