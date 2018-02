El PDeCAT assegura que la filtració dels «missatges privats» de Puigdemont «és lamentable», mentre estableix ponts amb ERC

El portaveu del PDeCAT al Congrés, Carles Campuzano, va denunciar i qualificar de «lamentable» la filtració dels «missatges privats» de l'expresident Puigdemont. «Es tracta de missatges privats filmats pel que sembla sense consentiment dels implicats i això és lamentable», va comentar Campuzano en declaracions al Congrés, on va assenyalar que els implicats seran els que opinin sobre el contingut dels mateixos i els que els donin «el valor que els vulguin donar». En qualsevol cas, Campuzano va aprofitar la pregunta sobre els missatges difosos per Telecinco per subratllar que és «evident» que el procés sobiranista català, l'aspiració d'un estat propi i «la voluntat dels catalans de decidir el seu futur polític com a país ha arribat per quedar-se». Campuzano va recalcar que «la posició política del PDeCAT no variarà» pels missatges difosos i que «tota la gent» del seu partit està «al costat» de Puigdemont .

Mentrestant, JxCat i ERC han mantingut contactes des de dimarts a la tarda per reconduir les relacions des que el president del Parlament, Roger Torrent, va anunciar que posposava el debat d'investidura. Fonts de JxCat van explicar que tots dos grups estan recosint ferides després del que va passar durant el passat dimarts, i que els contactes van per bon camí encara que caldrà modificar alguns aspectes de les negociacions que duien a terme.

Des de JxCat admeten errors en comunicar l'estratègia dels dies previs. ERC va expressar dimarts el seu empipament amb JxCat després d'ajornar-se el ple perquè va sentir que Puigdemont posava tota la pressió a Torrent amb la petició d'empara, una pressió que se sumava a la qual ja havien posat el Govern central i el TC advertint que el ple solament es podia celebrar si Puigdemont acudia.

Fonts republicanes van explicar que va haver-hi dues reunions el mateix dia de l'ajornament del ple: una a la tarda, entre ERC, JxCat i la CUP; una altra més tard, entre els republicans i representants de la llista de Puigdemont. El balanç que fa ERC de les trobades és positiu: «Les dues van anar bé, amb bona sintonia i posant-nos de nou a treballar», van resumir les mateixes fonts.