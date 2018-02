Pérez de los Cobos acusa els Mossos «d'informar» els concentrats als col·legis dels moviments de la policia

El coronel de la Guàrdia Civil responsable de l'operatiu policial de l'1-O, Diego Pérez de los Cobos, ha acusat els Mossos "de vigilar" els moviments de la policia espanyola el dia del referèndum per "informar" els concentrats que omplien els col·legis electorals per tal que es poguessin organitzar. A més, afirma que el dia previ al referèndum els Mossos també van anar als punts de votació per dir que tornarien l'endemà a les 6h del matí i que, si hi havia gent, no desallotjarien. Segons fonts presents a la declaració, Pérez de los Cobos ha fet una "incriminació absoluta" dels Mossos, fent seva la tesi de la Fiscalia. Ha apuntat que hi havia una "concertació" entre societat civil, Mossos i Govern per permetre el referèndum i que l'excap dels Mossos, el major Josep Lluís Trapero, "complia les ordres de la cúpula d'Interior". S'ha negat a acceptar la xifra de 1.066 ferits i ha dit que es tractava "d'assistències mèdiques que cal revisar" i que "moltes eren falses".

La declaració de Pérez de los Cobos ha durat pràcticament cinc hores i ha estat interrogat, en primer terme, per la Fiscalia, l'acusació popular i també pels advocats d'altres imputats a la causa.

Segons fonts presents a la declaració, Pérez de los Cobos ha defensat l'actuació de les forces i cossos de seguretat i ha argumentat que "el compliment de la llei estava per sobre de la convivència ciutadana". També ha carregat durament contra els Mossos, no només pel dispositiu que tenien previst –que considera "insuficient" i "no operatiu"- sinó també els ha acusat d'ajudar els concentrats als col·legis i "d'obstaculitzar" la tasca de la policia espanyola.

Per una banda, ha afirmat que el dia d'abans van dedicar-se a anar col·legi per col·legi per explicar-los que hi tornarien l'endemà a les 6h del matí i que, si hi havia gent concentrada, no desallotjarien. I no només això, Pérez de los Cobos ha dit davant del jutge que els Mossos s'havien dedicat a "vigilar" la policia espanyola i "informar" dels seus moviments a les persones concentrades als punts de votació per tal que es poguessin organitzar. Per tot plegat, els considera un "focus d'informació".

A més, ha apuntat a Trapero com una peça clau dins l'organització per fer possible el referèndum. Segons el coronel de la Guàrdia Civil, ell formava part de la "cúpula d'Interior" –juntament amb el conseller destituït Joaquim Forn i el director de la Policia, Pere Soler- i que complia les seves directrius. També ha apuntat que existia una "concertació" per fer realitat l'1-O entre la societat civil, (a través d'Escoles Obertes), el Govern i els Mossos.



Interpretacions sobre l'ordre del TSJC



Durant l'interrogatori, els lletrats de la defensa han qüestionat a Pérez de los Cobos que justifiqui que el compliment de la llei estava per sobre de la convivència. Li han recordat que en la resolució de la jutgessa del TSJC Mercedes Armas demanava a la policia que requisés el material de l'1-O però apuntava que havien d'actuar "sense afectar la normal convivència ciutadana".

Pérez de los Cobos s'ha defensat dient que aquest pronunciament de la magistrada estava inclòs en els fonaments de dret i que a ell només li havien facilitat la part dispositiva de la resolució i que, per tant, no en tenia coneixement. Ha argumentat que no va tenir accés a tota la resolució fins passat l'1-O.



Qüestiona la xifra de ferits



Segons fonts presents a l'interrogatori, el coronel s'ha negat a acceptar la xifra de 1.066 ferits donada pel Departament de Salut i ha dit que es tractava "d'assistències mèdiques que cal revisar" i que "moltes eren falses".

També ha dit que les intervencions als col·legis les van decidir els responsables territorials de la policia i que es van decidir per "raons d'eficàcia". Ha defensat que es van usar gasos lacrimògens perquè era "necessari" i justifica l'ús de pilotes de goma perquè la Guàrdia Civil i la policia espanyola "no estan afectats" per la prohibició del Parlament.