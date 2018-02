Els talibans controlen el 70% del territori de l'Afganistan

Un estudi recent de la BBC ha conclòs que els talibans controlen el 70% de l'Afganistan, que es cor-respon amb la meitat de la població, uns 15 milions de persones. Aquestes xifres contradiuen les dades ofertes per l'OTAN i els Estats Units, que estimen el control gihadista en el 44%. Segons la BBC, el conflicte afganès, que entra en el divuitè any de carnisseria, no està en punt mort, tal com afirma el Pentàgon. Els talibans avancen, mentre el president nord-americà, Donald Trump, ha deixat ben clar que «no seurem a negociar».

Ara que la taula de negociacions ha quedat descartada i s'anuncia una nova guerra total, l'estudi de la BBC resulta devastador. Després de 110.000 morts, només s'ha aconseguit que hi hagi més guerra als carrers, amb atemptats que maten centenars de persones, amb massacres a Kabul com la de dissabte passat o la del 31 de maig. Hi ha guerra als fronts de Helmand, Nangarhar, Herat, Ghor, Kunar, Kunduz, Badakshan, Kandahar, Paktika i Paktya, Nuristan, Badakshan, Jawzan i Shebergan, per fer referència als més generals.