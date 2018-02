Torrent manté que Puigdemont és el candidat a la investidura després dels missatges a Comín

El president del Parlament, Roger Torrent, manté que Carles Puigdemont és el candidat a la investidura de la presidència de la Generalitat. Ho ha dit l'endemà que Telecinco difongués uns missatge de Puigdemont a Toni Comín en què assegurava que els havien "sacrificat".

En una entrevista a RAC1 aquest dijous, Torrent ha evitat valorar políticament una conversa que emmarca "estrictament en l'àmbit privat" i ha insistit que hi haurà sessió d'investidura quan "es compleixin totes les garanties democràtiques i d'efectivitat". En aquest sentit ha afirmat que no serà el Tribunal Constitucional qui en marqui el calendari, sinó el Parlament, ja que considera que pertoca a la "negociació política" trobar la fórmula per garantir que Puigdemont es pugui sotmetre a una investidura "efectiva". Torrent ha apuntat que l'informe dels lletrats sobre el calendari podria estar a punt "segurament" per la Mesa de dimarts.