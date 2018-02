Acusen d'un delicte d'odi un mecànic de Reus per negar-se a reparar el cotxe d'una agent de la Policia Nacional

Un mecànic de Reus, Jordi Perelló, ha estat denunciat per presumpta incitació a l´odi per negar-se a reparar el vehicle particular d´una agent de la Policia Nacional. Segons ha explicat a l´ACN, l´agent el va trucar dimecres per demanar-li que li arreglés el seu cotxe, però ell s´hi va negar "per principis" arran dels fets de l´1-O. Poc després, la parella de l´agent, que és mosso d´esquadra, l´hauria amenaçat per telèfon i en persona, segons ha relatat el mecànic. Finalment, dues patrulles de la policia catalana es van personar al taller.

Posteriorment, la comissaria de Reus el va citar perquè comparegués aquest dijous a comissaria acusat d´un presumpte delicte d´incitació a l´odi. El mecànic hi va acudir assistit per un advocat i es va acollir al seu dret de no declarar. Ara està pendent que se´l pugui citar en seu judicial.

Perelló ha explicat que l´agent es va identificar com a membre de la Policia Nacional, però que ell li va dir que "no li arreglaria el cotxe perquè a partir del dia 1 d´octubre vaig decidir que no atendria agents de la policia i de la Guàrdia Civil, que possiblement ella era bona persona, però que el silenci que havien tingut els feia còmplices i a casa meva no eren benvinguts", ha relatat.

Poc després, segons ha dit, el va trucar un noi dient-li "que era un merdes" i que li "trencaria la cara". Al cap d´una estona, ha afegit, es va presentar el marit al taller, que és agent dels mossos d´esquadra, i el va acusar de ser un "racista". Tot seguit es van desplaçar a l´establiment dues patrulles de la policia catalana i el van identificar. A la tarda el van trucar de comissaria perquè comparegués aquest dijous a les sis de la tarda. Segons ha confirmat, hi va acudir assistit d´un advocat i es va acollir al seu dret de no declarar.

Perelló ha argumentat que té un taller "no marquista" i que "tot el dret de triar la feina", i ha considerat que l´empara el Reial Decret que regula l´activitat industrial i de prestació de serveis en els tallers de reparació de vehicles automòbils, dels seus equips i components. "A mi no em pot obligar ningú a fer una feina que no vull fer. No promociono cap odi, només he pres una decisió personal", ha insistit.