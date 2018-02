Carles Puigdemont lloga un xalet a la localitat de Waterloo, segons L'echo

El candidat de Junts per Catalu-nya a la investidura, Carles Puigdemont, ha llogat un xalet a la localitat belga de Waterloo, segons informa el diari L'Echo. Es tracta d'una localitat situada a uns 25 quilòmetres de Brussel·les, on va arribar ja fa més de tres mesos. El xalet, segons L'Echo, té un lloguer mensual de 4.400 euros al mes i disposa d'uns 550 metres quadrats de superfície, sis dormitoris, tres banys amb sauna, cuina totalment equipada, garatge per a quatre cotxes i terrassa amb jardí. El lloguer l'hauria formalitzat l'empresari Josep Maria Matamala, que ha acompanya el president des que va arribar a Bèlgica, d'acord amb la versió del diari, que interpreta que la voluntat de Puigdemont és establir-se amb la seva família al país per un llarg període de temps. Altres fonts apunten que a la finca podrien reunir-s'hi els altres consellers a Bèlgica.