ERC insta JxCat a donar la fórmula per a la «investidura efectiva» de Puigdemont

La secretària general d'ERC i presidenta del grup parlamentari republicà, Marta Rovira, va instar ahir JxCat a presentar-los una «fórmula per fer efectiva la investidura de Carles Puigdemont». En una entrevista a l'ACN, la republicana assegura que la seva formació està «a l'espera» que l'entorn de Puigdemont expliqui «en detall» la manera amb què volen portar a terme la investidura, i avisa que ha de ser una fórmula que permeti «saber que al minut següent de votar el president» es podrà nomenar els consellers, publicar decrets al DOGC i signar decrets efectius. A més, va fer una crida a les forces independentistes a no demorar molt la situació i «no perdre el temps». Així, Rovira creu que cal tancar de seguida un acord amb «una estratègia sòlida» i «sense improvisacions».

Rovira feia temps que no apareixia públicament. Dos dies després de l'ajornament del ple decretat pel president del Parlament, Roger Torrent, Marta Rovira va apel·lar, en una entrevista a l'ACN, al «treball intens» dels independentistes per poder reprendre la sessió d'investidura. Així, la republicana urgeix JxCat a aportar la concreció de l'itinerari que volen seguir per culminar la votació i que el Govern comenci a treballar. «Volem estudiar-la. JxCat ens diu que té una fórmula pensada, estem a l'espera que ens la pugui presentar amb tots els detalls i, a partir que la tinguem, de seguida ens posarem a treballar incansablement perquè la investidura sigui possible, real i efectiva», va dir.

Amb tot, Rovira no vol demorar gaire la situació i demana que les converses i els detalls entre els independentistes avancin tan aviat com sigui possible. «El que tenim a favor és que el temps el controla el Parlament. Els grups podran determinar el tempo», va dir.

Tot plegat passa, segons la secretària general d'ERC, per no deixar res a la sort o a decisions d'última hora. «L'independentisme té un gran repte. L'independentisme només ha avançat i ha tingut èxits quan ha forjat una estratègia sòlida. Amb improvisacions i sense garanties, el bloc republicà no pot avançar. Per això insistim a forjar una estratègia sòlida i garantir una investidura efectiva», va considerar. I és que per a Rovira, l'acord per tirar endavant un executiu sobiranista és irrenunciable i «imprescindible». «Seria una irresponsabilitat molt gran que els independentistes, després de guanyar les eleccions més complicades el 21-D i contra tot pronòstic, no aprofitéssim la majoria parlamentària que tenim», va afirmar.

En aquest sentit, la republicana té molt clar que això només es pot fer des de les «lliçons apreses». «Ja sabem que la manera que té el bloc republicà d'aconseguir fites exitoses és quan es planifica, quan es fan estratègies sòlides, quan es coopera entre la societat civil i les institucions, i cal que anem a repetir aquells moments exitosos de la legislatura passada», va concloure, tot recordant així els moments «d'èxit» del darrer mandat.

JxCat respon

JxCat va instar ERC a treballar amb «rigor» sense fer «debats públics innecessaris» fins que es reprengui l'acord d'investidura. «Coincidim que no volem demorar la investidura. De fet, la volíem dimarts i, per tant, esperem que el president del Parlament no la demori», afegien ahir.

JxCat insta a la «unitat d'acció i a treballar conjuntament» i refermen que «les màximes garanties les dóna el Parlament i la majoria absoluta de la cambra». Fonts de JxCat defensen que l'independentisme unit «sempre troba solucions» i es mostren convençuts que «aquest cop també» serà possible. Coincideixen amb Rovira que no s'ha de demorar la investidura i assenyalen a Torrent, que dimarts passat va ajornar el ple d'investidura.

Torrent mantenia ahir que Carles Puigdemont és el candidat a la investidura de la presidència de la Generalitat. En una entrevista a RAC1, Torrent va evitar valorar políticament els missatges enviats per Puigdemont a Comín, que emmarca «estrictament en l'àmbit privat», i va insistir que hi haurà sessió d'investidura quan «es compleixin totes les garanties democràtiques i d'efectivitat».

Per la seva banda, el diputat dels cupaires Vidal Aragonès va advertir que «si algú es pensa que quan té un acord amb la CUP es pot fer marxa enrere, que es prepari».