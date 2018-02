Junqueras proposa combinar una presidència «legítima» amb una d'executiva

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, cessat de la vicepresidència en aplicació del 155, ha proposat combinar una presidència «legítima, encara que simbòlica», amb una d'executiva. Així ho va respondre en ser preguntat sobre la possibilitat de presidir a distància. I va contestar en la mateixa línia en el cas d'una presidència des d'Estremera: «La presó té moltes limitacions. Seria el mateix en el fons».

En una entrevista que Diario16 publicada ahir, el president dels republicans defensa que la qüestió central ara és si el Parlament «pot investir un diputat electe». «Aquí radica un principi democràtic elemental, cosa que no és obstacle perquè les circumstàncies puguin obligar o impedir que aquesta presidència sigui efectiva», va dir el diputat d'Esquerra. En ser preguntat per la postura de Carles Puigdemont, respon que ho veu «amb respecte». «Cosa que no vol dir que no hi hagi diferents punts de vista. S'ha de posar els llums llargs, a vegades els curts no et deixen veure tot el recorregut ni l'horitzó».

Junqueras assegura també que se sent «dolgut» perquè se l'ha «privat de poder participar» a la campanya electoral del 21-D. I a l'espera que no s'hagin de repetir els comicis, veu aquest fet com un «desavantatge enorme».