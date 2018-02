Junqueras, Sànchez i Cuixart porten el seu cas a les Nacions Unides per reivindicar el seu alliberament

El líder d'ERC, Oriol Junqueras; el líder del PDeCAT al Parlament, Jordi Sànchez; i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, van portar ahir la seva situació d'empresonament al Grup de Treball contra la Detenció Arbitrària de Nacions Unides per reivindicar el seu alliberament.

Ho va anunciar en roda de premsa des de Londres l'advocat britànic especialista en dret internacional i drets humans Ben Emmerson, que considera que aquestes detencions vulneren drets fonamentals i espera que l'ONU «prengui totes les mesures necessàries per pressionar l'Estat espanyol perquè aquestes persones no estiguin detingudes». El Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària, creat el 1991 i amb més de 600 dictàmens, és un mecanisme impulsat pel Consell de Drets Humans de l'ONU en què experts investiguen detencions que puguin atemptar contra tractats internacionals com la Declaració Universal dels drets Humans. L'advocat defensa que aquestes detencions són una «ofensa als drets humans» perquè vulneren diversos preceptes: la llibertat d'associació, la d'expressió i la de participació en la vida pública, i l'ha portat a concloure que és una clara discriminació per motius polítics. Emmerson defensa que Escòcia va celebrar un referèndum sobre la seva independència que el Govern del Regne Unit va acceptar, en comptes d'«empresonar tota la direcció de l'SNP».