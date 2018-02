El jutge cita a partir del 14 de febrer Anna Gabriel, Rovira, Pascal i Mas

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que investiga els fets relacionats amb el denominat procés sobiranista, va anunciar ahir a les parts personades en aquesta causa que citarà a partir del proper 14, 19 i 20 de febrer els sis responsables polítics catalans –entre ells, l'expresident de la Generalitat Artur Mas, la coordinadora general del PDeCAT Marta Pascal i l'exportaveu de la CUP Anna Gabriel– als quals va imputar en la causa el 22 de desembre passat per la seva participació «especial i destacada en el procés independentista». El magistrat va avançar que avui notificarà a aquests investigats les seves citacions, segons van informar fonts jurídiques presents a la declaració.

El primer dia previst per començar la ronda de declaracions serà el dimecres 14 de febrer, dia en què començaran la sallentina Anna Gabriel i l'expresidenta d'aquest grup parlamentari Mireia Boya. Precisament, aquest mateix dia Pérez dels Cobos tornarà a comparèixer com a testimoni, però en aquesta ocasió serà davant la jutge instructora de l'Audiència Nacional Carmen Lamela. El dilluns dia 19 serà el torn de Pascal i de la número dos a la llista d'ERC, Marta Rovira; i l'endemà conclouran els interrogatoris Artur Mas i l'expresidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras.