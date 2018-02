JxCAT assegura que "hi ha pla" per a la investidura

El portaveu del grup parlamentari de JxCAT, Eduard Pujol, ha assegurat aquest divendres que "hi ha pla" –"només faltaria que no n'hi hagués aquestes alçades"- per la investidura del seu candidat, Carles Puigdemont, que és a Brussel·les.

En una entrevista a Ràdio 4, el diputat de Junts per Catalunya considera però que "la negociació, la concreció, l'explicació" amb uns futurs "socis de govern" no s'ha de fer en públic. Així ha respost a la secretària general d'ERC, Marta Rovira, que en una entrevista a l'ACN va urgir aquest dijous urgeix JxCat a presentar la seva fórmula per a "una investidura efectiva" de Puigdemont. "

És bo que ERC tingui tot l'interès del món en poder resoldre la investidura i tancar serrells" de cara un programa de govern, ha afegit Pujol. El portaveu de Junts per Catalunya està convençut que Puigdemont "pot ser president" i ha advertit: "Seria una insensatesa renunciar a allò que pot ser".

També ho veu així en la proposta que va posar sobre la taula el líder d'ERC, Oriol Junqueras, en una entrevista a Diario16, en què plantejava una presidència simbòlica i una d'executiva. Sense entrar en el fons de la proposta, Pujol ha aplaudit que es busquin solucions "al punt d'atzucac" i que moltes veus "facin grans esforços per trobar la fórmula".

Pujol, que donava per fet que dimarts hi hauria investidura "amb el reglament a la mà", ha defensat que el nom de Puigdemont no és "un caprici" ni el mantenen sobre la taula "per adhesió". Sinó per "defensar els seu drets i aplicar-los". "Havíem entès, havíem parlat i establert que hi havia ple convocat i si està convocat ens sentíem interpel·lats per anar a l'acte d'investidura", ha dit Pujol sense emmarcar-ho en un acord.

Tot i l'ajornament 'sine die' de la investidura, el grup parlamentari de Carles Puigdemont no contempla una repetició d'eleccions: "Estem conjurats per formar govern", ha resolt Pujol. I en ser preguntat sobre si el número 2 de la candidatura, Jordi Sánchez, podria ser nom alternatiu al de Puigdemont, el diputat de JxCAT ha respost que l'expresident de l'ANC és president del grup parlamentari i que espera que pugui sortir de la presó i pugui exercir aquesta tasca.

Tal com ja van fer dimecres en una llarga reunió del grup, Pujol ha tancat files amb Puigdemont pels missatges a Toni Comín que va Telecinco va difondre i h a parlat d'"humanització de la política". "Quantes vegades hem demanat als polítics que siguin persones?", s'ha preguntat Pujol en confessar-se "interpel·lat". De fet, ha demanat a tota la classe política que treballi més "sense filtres d'ideologies i sigles" per "entendre's més".

Pujol també ha assegurat que les paraules del ministre de Justícia, Rafael Catalá, sobre inhabilitacions abans de judici li han generat "perplexitat". "Que la separació de poders s'ha relaxat; un dia el ministre sap què passarà quan passarà, no ho trobo normal", ha resolt en sospitar d'un "exercici de la por". "És un exercici fallit, s'haurien d'evitar aquests pràctiques polítiques", ha resolt el diputat i portaveu de JxCAT.