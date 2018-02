May avisa que el 2019 els europeus no tindran llibertat de circulació

La primera ministra britànica, Theresa May, ha advertit que no preveu que les negociacions amb la Unió Europea per fixar un període de transició després del Brexit portin a reconèixer els mateixos drets als europeus que arribin al Regne Unit després de la seva sortida del bloc, mentre s'aplica aquest període de gràcia que les parts volen definir per facilitar un divorci ordenat.

«Està bé que arribéssim a un acord per assegurar que [aquells que van arribar abans del Brexit] podran continuar la seva vida. Però per a aquells que arribin a partir de març del 2019 serà diferent, perquè arribaran a un Regne Unit que saben que és fora de la UE», va resumir May en declaracions a diversos mitjans durant la seva visita oficial a la Xina.

La primera ministra es referia així a una part de l'oferta presentada aquesta mateixa setmana per la Unió Europea per negociar amb Londres un període de transició que els europeus volen que duri fins al 31 de desembre del 2020, encara que la part britànica advoca perquè cobreixi dos anys, fins al març del 2021. La UE va adoptar aquesta setmana les seves línies vermelles per acordar el període de transició, durant el qual el Regne Unit conservaria l'statu quo com a membre. Això implicaria que el país hauria de seguir complint amb el patrimoni comunitari –incloses les noves lleis que s'aprovin mentrestant– i sotmetre's al Tribunal de Justícia de la UE, encara que perdria la seva representació en les institucions europees i la veu en la presa de decisions.

La Unió Europea, a més, ha avisat que serà requisit per acceptar una transició que s'acabi de detallar i traslladar a un text jurídicament vinculant el principi d'acord assolit el desembre entre les parts sobre les claus del divorci: drets dels ciutadans, factura de sortida i frontera irlandesa. L'acord de sortida inclou tant les condicions del divorci com les de la transició, de manera que la UE condiciona que es respectin les dues parts abans d'obrir les converses sobre les relacions futures.

Mentrestant, el portaveu del Parlament Europeu sobre el Brexit, el liberal belga Guy Verhofstadt, va criticar les declaracions de May en considerar que formen part d'una «negociació interna» amb el seu gabinet i que suposen una «amenaça» que augmentarà de nou les incerteses que preocupen els ciutadans. La idea de diferenciar els drets dels que arribin abans de març del 2019 i els d'aquells que ho facin durant el període de transició és «lamentable» i pot portar a una «discriminació» entre ciutadans europeus al Regne Unit i els britànics a la UE, va dir Verhofstadt. «Mantenir els drets dels ciutadans europeus durant la transició no és negociable. No acceptarem que hi hagi dos tipus de drets per als europeus», va concloure l'eurodiputat.

May va assegurar dimecres que els parlamentaris disposaran d'una «anàlisi apropiada» de l'acord sobre el Brexit abans de la votació per aprovar-lo.

«Quan arribi el moment que el Parlament voti l'acord final, ens assegurarem que té l'anàlisi apropiada perquè estigui totalment informat i pugui basar la seva opinió», va sostenir, segons el diari The Guardian. «Seria incorrecte publicar una anàlisi abans que hagi estat acabada, i també estaria malament publicar una anàlisi que pugui perjudicar la nostra posició negociadora», va afegir. Les paraules de May arribaven hores després de la publicació d'un informe secret del Govern del Regne Unit que preveu un empitjorament de l'economia independentment del que passi en les negociacions del Brexit.