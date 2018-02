«La meva por era desmaiar-me mentre em violava. Creia que em matava»

Candi -nom fictici per preservar la veritable identitat de la víctima- amb prou feines es pot moure. El seu cos és una successió de cops, blaus, flocs arrencats, ferides i pell esquinçada. El dolor la paralitza. Per fora i per dins. El primer, es curarà en uns dies -és una noia forta-, però l'altre, la perseguirà tota la vida. És la jove de 25 anys brutalment violada i agredida pel seu cap durant quatre terrorífiques hores a la matinada de dimecres pel fet de rebutjar convertir-se en la seva parella sentimental.

La noia havia conegut al seu presumpte agressor, de 59 anys, l'estiu passat, mentre treballava com a cambrera en un bar d'un poble costaner de València, a l'espera de trobar una feina més d'acord amb els seus estudis -va acabar Dret en un temps rècord i amb un expedient brillant, per després formar-se en un institut privat com grafòloga i pèrit caligràfic-. Candi és una jove extravertida i amb do de gents, el que li va fer guanyar molts amics, entre ells l'ara detingut. «Em va demanar el telèfon i des de llavors hem parlat alguna vegada, però mai hi va haver cap intencionalitat sexual per part seva. De cap manera. Era una relació d'amistat normal i corrent. Ni tan sols el contacte era freqüent. Jo fins i tot li havia dit que sóc lesbiana i li explicava qui m'agradava i aquestes coses, perquè hi havia molta confiança », relata.

Un bon treball

A finals de l'any passat, li va oferir venir-se a València -ella residia amb la seva família en una ciutat de fora de la Comunitat Valenciana- per treballar a la seva empresa i Candi va acceptar. «Em venia bé, perquè jo ho estava passant fatal. La meva àvia havia mort feia poc i estava molt trista, perquè tenia una relació molt especial amb ella. Ell em va oferir fins i tot viure al seu pis, així que vaig acceptar».

La noia va arribar al pis l'1 de gener. Tot anava normal. L'aposta laboral va funcionar a la perfecció i Candi va començar a sumar nous clients que van procurar quatre contractes a l'empresa. «Només en comissions eren 25.000 euros, dels que a mi em corresponia un 5 per cent. El meu cap estava molt content i em va dir que ens anàvem de sopar per celebrar-ho. Tot va ser totalment normal». Van tornar a casa passades les tres de la matinada.

I de sobte, va començar el malson. «Em va dir que em plantejava dues opcions: o bé em convertia en la seva parella oficial, encara que no m'obligaria a tenir relacions sexuals, respectant la meva sexualitat i les meves parelles, en aquest cas em donaria els diners pactats; o bé rebutjava la seva proposta, en aquest cas em faria fora immediatament del pis i no em pagaria res. Em vaig quedar al·lucinada. No entenia res. Fins i tot vaig creure per un moment que estava de broma». De seguida va descobrir que no.

La discussió que es va generar entre tots dos va degenerar en una brutal pallissa del seu cap, que va desplegar una ira salvatge. «Em donava cops de peu, cops de puny. Jo m'encongia i ell m'agafava, m'aixecava pels aires i m'estavellava contra els mobles i contra el terra. Em colpejava el cap contra el terra i m'arrencava flocs sencers. Després va aconseguir posar-se a sobre meu, em va immobilitzar, m'agafava la barbeta per subjectar el cap cap amunt i em premia contra el terra per mantenir-me quieta. Jo intentava defensar-me. No podia, no podia ... Em va esgarrapar la cara i intentava arrencar-me els ulls, els meus ulls! ... ». La seva veu es trenca. Brolla el plor, la ràbia. Reuneix forces, es serena i continua amb el seu punyent relat.

Després de la pluja de cops, «va marxar cap al passadís. Vaig veure que es despullava. Quan es va girar, vaig veure que tenia un micropenis i llavors em va cridar:'¿Veus com no et podia obligar a tenir relacions sexuals? '. Jo estava dolguda i adolorida, i em vaig defensar insultant-lo».

La violació final

La seva reacció no es va fer esperar. «Em va aixecar el cap. Jo vaig intentar agafar-lo del coll, però em va tornar a agafar, em va aixecar per l'aire i em va estampar contra el sofà ». Va caure desmanegada i abans de poder aixecar-se, l'home es va abalançar sobre ella, li va arrencar la roba i la va violar «fent servir la seva mà, em va humiliar, em va pegar, em va maltractar, em va esgarrapar, em va destrossar els genitals. Jo em vaig mantenir ferma, plorava i plorava, però no em vaig plegar». Després d'un temps infinit en el qual «vaig passar por, molta por, sobretot a perdre el coneixement, era la por més gran perquè pensava que si ho feia em mataria», ell es va aturar. Es va posar a plorar i «va començar a demanar-me perdó».

Candi va aprofitar el moment, es va aixecar, es va vestir amb la roba esparracada i descalça, va sortir per la porta de la casa. Eren ja més de dos quarts de vuit del matí. En aquell moment, ja havia aconseguit trucar un parell de vegades a un amic en els moments en que el seu agressor, extenuat, deixava de pegar-la o violar-la. A la segona trucada, el noi va ser testimoni dels crits, dels cops i del silenci que va seguir al moment en què l'agressor li va arrencar el mòbil de les mans i el va destrossar estavellant-lo contra el terra.

Eren les 6.40 hores. El jove, que resideix fora de València, va agafar el seu cotxe i va anar al domicili, a l'avinguda de Pío XII. Candi ja no agafava el telèfon. Així que va arribar, a les 7.00 hores, va avisar al 112 i va demanar desesperadament ajuda, però no recordava si més no el número de la porta. «Quan vaig arribar al portal, vaig veure els policies, que m'estaven buscant. 'Sóc jo la noia'. I, trencant a plorar, em vaig abraçar molt fort al primer que vaig veure ». Destrossada, va ser portada a l'hospital, on els metges van corroborar la brutal agressió. «Tots es van portar molt bé, menys el forense, que semblava que jo li feia fàstic. Al moure'm vaig haver de tocar-lo sense voler i, malgrat la meva situació, em va dir amb menyspreu:'¡No em toquis! '. No ho entenc.

Just quan més feble està una persona, per què fan això? ». La tornada a casa, hores després, ja sense el seu agressor en el domicili i només per recollir les seves coses, no va ser millor: «Havia tirat la meva roba i les coses que jo més volia per la finestra. Hi havia fet les maletes per fugir de la policia i dins vaig trobar els meus tangues, els meus sostenidors. Li havia llençat lleixiu i salfumant a la roba que tenia al estenedor i fins i tot em vaig trobar dues samarretes meves dins de la nevera. I coses que han desaparegut: una caçadora de cuir, el meu altaveu i sobretot, el dibuix que li havia fet a la meva àvia. On és el dibuix? Què li ha fet?», Torna a trencar a plorar sense consol.