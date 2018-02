Un mínim de 18 ferits en enfrontaments entre immigrants a Calais

Almenys 18 persones van ser ferides, entre elles sis per trets de bala, en un enfrontament entre immigrants afganesos i eritreus a Calais, punt de pas per als que volen creuar el canal de la Mànega cap al Regne Unit. Les autoritats van advertir que quatre dels ferits de bala estan en estat crític. Els disturbis van tenir lloc a la tarda. «La Policia va intervenir per protegir migrants afganesos amenaçats per uns 200 de nacionalitat eritrea», va dir un testimoni.