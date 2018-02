El Parlament alemany prorroga la suspensió del reagrupament dels immigrants

El Bundestag va prorrogar, després d'un acalorat debat, fins a final de juliol el projecte de llei que impedeix als refugiats amb permís de permanència temporal portar a Alemanya els seus familiars. Amb 376 vots a favor, 298 en contra i quatre abstencions, els diputats alemanys van donar llum verd a una directriu que de forma prèvia havia estat acordada pel bloc conservador d'Angela Merkel i el Partit Socialdemòcrata, les forces de l'Executiu en funcions i que aspiren a reeditar un acord de Govern. «El nostre compromís advoca per la humanitat i la responsabilitat, per la integració i la limitació, per la generositat i el realisme», va dir el ministre d'Interior, Thomas de Maizière.