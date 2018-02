Víctimes de l'1-O reclamen una solució a Europa

? Víctimes de la violència policial de l'1-O, experts internacionals i eurodiputats van reclamar ahir al Parlament Europeu una resposta de la UE a la situació a Catalunya. «Em preocupa que hi hagi presos polítics a Espa-nya, és escandalós que hi hagi presos polítics a Europa i que la Comissió Europea calli i no es pronunciï sobre violacions greus», va dir l'expert sobre Democràcia a l'ONU, Alfred de Zayas.