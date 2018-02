El fill gran de Fidel Castro es treu la vida després de diversos mesos de depressió

Fidel Castro Díaz-Belar, fill gran de l'expresident de Cuba Fidel Castro, es va treure la vida dijous després de diversos mesos en «estat depressiu profund», segons va informar el diari oficial cubà Granma. Conegut com a Fidelito per la gran semblança física amb el seu pare, Castro s'havia sotmès recentment a tractament psiquiàtric a causa del seu delicat estat de salut per una depressió severa. Castro, de 68 anys, va estar hospitalitzat en un centre mèdic com a part del seu tractament i posteriorment va romandre sota supervisió ambulatoria. En el moment de la seva defunció es trobava treballant com a assessor científic del Consell d'Estat i ocupava el càrrec de vicepresident de l'Acadèmia de Ciències de Cuba. Durant la seva activitat professional va obtenir diversos reconeixements a escala nacional i internacional, la majoria d'ells a Rússia, on va estudiar.