El manresà Josep Huguet, a la llista de persones «d'interès per la investigació» del procés

«M'assabento amb un dia de retard que figuro en una llista de la Guàrdia Civil per tenir correspondència amb Lluís Salvadó [...] Exemple de règim inquisitorial on és delicte pensar». Així ha reaccionat aquest dissabte a Twitter l'exdiputat i exconseller manresà Josep Huguet a la notícia que tan ell com altres 31 persones vinculades a l'independentisme són en un llistat «d'interès per a la investigació» sobre el procés.



L'informe, entregat per la Guàrdia Civil al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, cita 32 persones que figuren en els correus electrònics del secretari d'Hisenda de la Generalitat de Catalunya, Lluís Salvadó. Entre ells hi ha càrrecs dels departaments d'Economia, Exteriors, Treball i també del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI). L'anàlisi dels mails requisats a Salvadó també ha permès conèixer el grau de desenvolupament de la Hisenda de la República Catalana.





El llistat l'encapçalen alguns dels imputats en diversos sumaris que investiguen l'1-O, com Salvadó, Oriol Junqueras, Carles Viver Pi-Sunyer o Josep Maria Jové. Tot i que també hi ha Elsa Artadi, Marta Rovira, Víctor Cullell o Pere Aragonès.