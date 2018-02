La Moncloa insta Torrent a una nova ronda per buscar un altre candidat

El portaveu del Govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha insistit que la investidura de Puigdemont és «impossible» després de la resolució del Tribunal Constitucional i urgeix el president del Parlament, Roger Torrent, a obrir una nova ronda de contactes i proposar un candidat «sense causes judicials pendents»..

Méndez ha criticat la proposta d'Oriol Junqueras de combinar una presidència simbòlica amb una d'executiva i ha dit que «l'únic reconeixement» que mereix Puigdemont és posar-se a disposició de la justícia: «aquestes propostes estan fora de la realitat».

Sobre els dubtes del calendari de la investidura i si després de l'ajornament del ple comença a córrer el rellotge dels dos mesos, Méndez de Vigo ha dit que respectaran la decisió dels lletrats del Parlament. Ha afegit que no només l'Estat, sinó «tothom» haurà d'acatar la resolució dels lletrats.

Méndez de Vigo també s'ha referit als missatges de Puigdemont a Comín, en els quals el president destituït reconeixia que el pla de la Moncloa «triomfava» i donava per acabat el procés. «Hi ha una clara distorsió entre el que es diu públicament i el que es pensa», ha afirmat. Ha aprofitat per demanar «responsabilitat i seny» als líders independentistes i «deixar enrere la fase de la desobediència». «Aquest camí no porta enlloc, l'estat de dret triomfa», ha manifestat.

El portaveu del Govern espanyol ha dit que la situació a Catalunya és «d'absoluta normalitat» amb l'aplicació del 155 i ha descartat enviar més policia després dels aldarulls a les portes del Parlament el dia del ple d'investidura, que al final es va posposar. Méndez de Vigo ha atribuït els aldarulls a «grups aïllats i radicals». «No cal fer res extraordinari, amb el 155 la situació està sota control, tot i que lamentem l'actuació de grups extremistes que volien pertorbar les institucions», ha valorat.

El portaveu també ha explicat que Rajoy encara no ha respost la carta que li va enviar Torrent. Tanmateix, ha fixat el posicionament del Govern respecte a la candidatura de Puigdemont.

El ministre també ha afegit pressió a Ciutadans i li ha dit que ha de fer «alguna cosa» per desbloquejar la situació i l'insta a buscar la complicitat de Catalunya en Comú-Podem. «Un cop ha quedat clar que no és possible investir Puigdemont, la mesa ha de buscar una altra solució, perquè si no serà ella qui estigui bloquejant la situació», ha manifestat.