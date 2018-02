Rovira no vol que es corrin riscos penals per la investidura si no ha de ser «efectiva»

La secretària general i presidenta del grup parlamentari d'ERC, Marta Rovira, vol una investidura «que no impliqui improvisacions, que no es faci sense garanties, que sigui efectiva i que no impliqui conseqüències penals per moltíssima gent».

Al seu parer, l'ajornament de la sessió que es va decretar dimarts obre l'oportunitat per trobar la manera d'evitar situacions legalment complicades per als independentistes de la mesa i, sobretot, per als diputats que estan en llibertat provisional. «Guanyar uns quants dies per aconseguir que la investidura sigui efectiva és el que realment ens garanteix recuperar les institucions, no malmetre la majoria independentista al Parlament i no acabar tenint efectes judicialment negatius per a molts diputats», ha sentenciat.

Esquerra Republicana és conscient dels «riscos»que pot implicar portar a terme una investidura amb poques garanties legals o que compliqui la situació actual d'alguns diputats i dirigents, segons Rovira.

«Éstem disposats a assumir tots els riscos que faci falta, sempre i quan les decisions polítiques que prenem serveixin perquè el país avanci», ha afirmat en una entrevista amb l'ACN, tot explicant que els independentistes volen «treballar intensament perquè la investidura que hi ha sobre la taula sigui real i efectiva». «És la millor manera de continuar el camí i no assumir riscos innecessaris sense cap resultat efectiu», ha afirmat.

D'altra banda, ha defensat que la investidura ha d'anar acompanyada d'un pla de Govern que suposi una «estratègia per a tota la legislatura» que marqui el full de ruta per «seguir el camí de la legislatura passada».

«Quan haguem fet una investidura real i efectiva, com ens posem fil a l'agulla», ha afegit. En aquest sentit, ha explicat que «les converses estan avançades després d'un treball en profunditat» per tancar un pla de Govern, però admet que a hores d'ara «encara no està acordat de manera definitiva». De fet, segons Rovira, tampoc estava tancada aquesta part quan es va ajornar el ple d'investidura. «Ens faltava un acord global, que passava no només perquè la investidura tingués totes les garanties i fos efectiva, sinó que passava per tenir tancat un acord general per a tota la legislatura, sobre l'estratègia del bloc republicà a partir d'ara, sobre el Govern».

La secretària general d'ERC planteja aquest acord «global» com un «pla de legislatura»que urgeix a totes les forces republicanes del Parlament. «Li ho devem a la ciutadania», ha etzibat. «Reclamem converses intenses, una bona entesa del bloc republicà i poder fer públics els acords perquè els ciutadans els coneguin tots en el moment de fer efectiva la investidura», ha dit. I és que Rovira està «convençuda» que en els «propers dies»els independentistes sabran «aprofitar la majoria del Parlament per trobar la manera de tancar un acord».

Per la seva banda, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha fet una crida a tots els partits sobiranistes a deixar de «caure en retrets i picabaralles» en el què considera que són «hores crucials» dels procés. Pascal ha evitat entrar en «debat» amb la líder d'ERC, Marta Rovira, i assegura que en el sí del sobiranisme se sabrà trobar un «camí conjunt» per resoldre la investidura. «Per part nostra hi ha plena disposició d'arribar a un acord».

Aixi, tot i els darrers dies de tensió entre ERC i JxCat per desbloquejar la investidura, Pascal es mostra «optimista» i creu que aviat serà possible fer compatible el binomi que suposa fer president Carles Puigdemont i constituir un Govern que, de retruc, faci també decaure l'article 155.

Pascal assegura que aquest doble objectiu és un «bé comú a preservar per tots» i recorda que ha estat el mateix president del Parlament, Roger Torrent, qui ha assenyalat Puigdemont de manera «rotunda» com «l'únic candidat en condicions de ser investit».