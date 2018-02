Arrimadas demana «realisme» als independentistes i descarta presentar-se a la investidura

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha tornat a descartar presentar-se com a candidata a la investidura de la Presidència de la Generalitat, com el PP li demana que faci, i ha demanat "realisme" als partits independentistes.

En una entrevista de TV3 el dissabte i recollida per Europa Press, ha reconegut que no pot guanyar la investidura perquè no té una majoria favorable al Parlament: "Sóc realista. Admeto que amb aquesta llei electoral no puc presentar-me a una investidura i guanyar-la".

També ha demanat als partits independentistes que siguin realistes i no cometin els mateixos errors que en la legislatura anterior, i que "diguin en públic el que diuen en privat".