Cervera no farà la recepció del bisbe de Solsona per les festes del Santíssim Misteri

L'Ajuntament de Cervera ha decidit modificar el protocol de les festes del Santíssim Misteri per ser «conseqüents» amb la moció que es va aprovar el maig de l'any passat per declarar persona no grata el bisbe de Solsona, Xavier Novell, per la glossa dominical del prelat considerada homòfoba perquè va vincular l'homosexualitat amb l'absència de la figura paterna.

Així doncs, dilluns que ve no es farà la tradicional recepció oficial al bisbe a l'edifici de la paeria ni signarà al llibre l'honor del consistori. Novell tampoc participarà al seguici fins a la col·legiata de Santa Maria per assistir a les 8 del vespre a la celebració de l'oratori de les Completes, un dels actes més importats de les festes.

A més, dins de l'església s'asseurà en un banc diferent del de l'alcalde. La decisió va avançar-la ahir el diari Segre i la va confirmar a l'ACN l'alcalde, Ramon Royes. El paer en cap també va insistir, però, que el prelat serà tractat «amb respecte» i es garantirà que la seva entrada a la col·legiata sigui «digna i correcta».

La glossa dominical del 21 de maig en què el bisbe Novell vinculava l'homosexualitat amb la manca de la figura paterna va generar una gran polèmica entre partits, institucions i el col·lectiu LGTBI. L'1 de juny el prelat va demanar disculpes als pares que s'haguessin pogut sentir dolguts, i va dir que no volia ofendre.

A pesar de les disculpes, l'alcalde de Cervera va decidir no retirar la declaració de persona no grata aprovada al ple del 30 de maig i ara Royes defensa que cal respectar el contingut de la moció.

L'alcalde admet que si hagués vingut un altre bisbe català s'hauria mantingut el programa habitual, però com que aquesta vegada s'ha anunciat la presència de Xavier Novell «hem de ser conseqüents amb la moció que es va aprovar i no farem la recepció a la paeria ni tindrà el tracte preferent que marca el protocol».

No obstant això, matisa que no vol generar més polèmica, de manera que saludarà el bisbe «amb correcció i educació» i s'intentarà que la seva entrada a l'església sigui «digna» i «al menys incòmoda possible», ja que «cal tenir un respecte per aquella gent que és creient i que s'estima aquest acte també pel fet religiós que suposa».

Les Completes de Cervera és una cantata de caràcter religiós i popular amb un text litúrgic originari de l'edat mitjana en què participen un centenar de cantants de l'agrupació coral de Cervera i mig centenar de músics del conservatori. Aquest any els regidors arribaran a la col·legiata des de la paeria acompanyats dels elements del bestiari cerverí però sense la presència del bisbe.