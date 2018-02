El manresà Josep Huguet és en una llista d'«interès per a la investigació» del procés

«M'assabento amb un dia de retard que figuro en una llista de la Guàrdia Civil per tenir correspondència amb Lluís Salvadó [...] Exemple de règim inquisitorial on és delicte pensar». Així reaccionava ahir a Twitter l'exdiputat per ERC i exconseller manresà Josep Huguet a la notícia que tant ell com 31 persones més vinculades a l'independentisme són en una llista «d'interès per a la investigació» sobre el procés. Hores més tard hi afegia: «Pel que veig sóc d'interès investigador, essent l'únic de la llista sense càrrec de Govern. Deu ser pels tuits!»

L'informe, entregat per la Guàrdia Civil al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, cita 32 persones que figuren en els correus electrònics del secretari d'Hisenda de la Generalitat de Catalunya, Lluís Salvadó. Entre ells hi ha càrrecs dels departaments d'Economia, Exteriors, Treball i també del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI). L'anàlisi dels correus electrònics requisats a Salvadó també ha permès conèixer el grau de desenvolupament de la Hisenda de la República Catalana.

En la llista figuren tant receptors com emissors, així com la feina que exercien en aquell moment i els seus càrrecs.

En aquesta llista han inclòs Elsa Artadi, l'artífex de la campanya de Puigdemont en les últimes eleccions autonòmiques de desembre passat i ara diputada per JuntsxCat, ja que ocupava el número 10 de la llista per Barcelona.

Artadi va ser durant la presidència de Puigdemont, directora de Coordinació Interdepartamental de la Generalitat de Catalunya i alguns mitjans l'han inclòs en les travesses com a possible successora de l'expresident català a l'exili.

A més, Artadi és la directora de servei que va respondre el requeriment del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona que des de la Presidència de la Generalitat no s'havia destinat ni un euro al referèndum il·legal de l'1 d'octubre.

Ara, la Guàrdia Civil la inclou en aquesta llista de 32 persones entre les quals, a més d'alguns dirigents independentistes ja imputats, apareixen segons i tercers graons de la vicepresidència de la Generalitat, així com de la Conselleria d'Exteriors, del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat. La llista l'encapçalen alguns dels ja imputats en els diferents sumaris que investiguen l'1-O, com Salvadó, Junqueras, Carles Viver i Josep Maria Jové. Encara que també s'hi inclou Marta Rovira (citada a declarar pel TS el proper 19 de febrer); Víctor Cullell, secretari de Desenvolupament d'autogovern; Josep Maria Reniu, director de l'oficina per a la Millora de les Institucions d'Autogovern, i Pere Aragonès, secretari d'Economia de la Generalitat.

Entre els que s'esmenten en aquesta llista hi ha David Camps Vila, cap del Gabinet de Relacions Institucionals de Vicepresidència; Anna Tarrach Colls, directora general de Pressupostos; Natàlia Mas Guix, directora general d'Anàlisi Economia; Francesc Xavier Urios, director general d'Assumptes Contenciosos; Marta Subirà, secretària de Medi ambient, i Marta Espanya, directora general de Tributs i Joc. S'hi afegeixen Àngel Vicente Sánchez, coordinador del desenvolupament de l'Administració Tributària de Catalunya; Ramon Ruiz Nogueras, director general de Protecció Social, del departament de Treball i Assumptes Socials, i Jordi Boixareu Cortina, director del Programa per a l'Aplicació i Desenvolupament de Tributs de Catalunya.

També figura en la llista el responsable de l'àrea d'Estratègia i Relacions Exteriors de la Generalitat, Eudald Vigo; el director d'Estratègia i Innovació de l'àrea d'Hisenda en el CTTI, Daniel Hernández; la secertaria de Governació del CTTI, Núria Casas; l'assessor local d'eurodiputats d'ERC, Sergio Martínez, o el cap del Gabinet Tècnic del departament de la Vicepresidència de la Generalitat, Daniel Gimeno .