Mil milions de dones no tenen cobertura legal davant la violència sexual

Més de 1.000 milions de dones de tot el món viuen a països on no existeix cap tipus de cobertura legal per fer front a la violència sexual comesa dins de la parella o per part d'un familiar, segons indica un estudi del Banc Mundial que alerta de l'«epidèmia» que hi ha arreu del món sobre la seguretat de les dones.

L'estudi, intitulat «Tendències globals i regionals sobre la protecció legal de les dones davant la violència domèstica i l'assetjament sexual», examina la situació en què es troba literalment la meitat del planeta, la qual està en risc de patir abusos que van des del físic fins a l'emocional, passant per l'econòmic.

Els experts han analitzat la situació de 141 països de tot el món i han conclòs que, entre el 2013 i el 2017, el percentatge de territoris en els quals s'ha legislat per combatre la violència masclista ha augmentat del 71% al 76%.

No obstant això, la protecció legal segueix sent molt menor per a determinats tipus de violència, de tal manera que els delictes sexuals comesos dins de la llar, per part d'una parella o d'un familiar, encara segueixen sense existir en més d'una tercera part dels països examinats, segons s'assegura en un comunicat emès per l'organisme internacional.